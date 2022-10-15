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PKK’ya üst düzey darbe

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#PKK#Milli İstihbarat Teşkilatı#Suriye
PKK’ya üst düzey darbe
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 07:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’de düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü PKK/YPG’nin elebaşlarından “Geli Serhat” kod adlı Nejdet Dağlarer’i etkisiz hale getirdi.

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Türkiye’deki faaliyetleri ve Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik eylemleri nedeniyle terörist Dağlarer, MİT’in etkisiz hale getirilecekler listesindeydi. PKK’ya 2009’da katılan Nejdet Dağlarer, 2012’de Hakkari’nin İran sınırında yer alan Şemzinan bölgesinde silahlı faaliyetlerde bulundu, bölgede güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada elinden yaralandı.

SURİYE’YE GEÇMİŞTİ

Örgüt talimatıyla 2016’da Irak’a ardından da Suriye’ye geçen terörist, uzun süre Halep bölgesinde faaliyet gösterdi. Suriye’de Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarına karşı sorumlu düzeyde aktif görev alan Dağlarer, 2020’de sözde Kobani eyaleti tünel ve mevzilendirme sorumluluğu yaptı. Daha sonra PKK’nın en kalabalık terörist gruplarından sözde “Çavreş Tugayı”nın sorumlusu oldu.

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#PKK#Milli İstihbarat Teşkilatı#Suriye

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