PKK’ya ‘silahlı muhalefet’ dedi, Meclis karıştı

TBMM Genel Kurulu’nda bölücü terör örgütü PKK’yı kastederek, “Silahlı Kürt muhalefeti” diyen HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’a Meclis’ten geçici çıkarma cezası verildi. Bu cezanın sonucu olarak Işık’ın aylık maaşının üçte ikisi (yaklaşık 18 bin lira) da kesilecek.

İmar Yasası’nda değişikliğin görüşüldüğü Genel Kurul’da önerge üzerine konuşan Işık’ın, “AKP yine Kürtlerle, silahlı Kürt muhalefetiyle yürüttüğü savaşı işine geldiği zaman barışa evirdi, işine gelmediği zaman da savaşa yöneltti” sözleriyle tansiyon yükseldi. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Türkiye’de silahlı Kürt muhalefeti yoktur, PKK’lı köpekler vardır” diye bağırırken, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da tepki gösterdi. Özkan, “Şu yaptığınız konuşmanın bir tek kastı vardır; bu ülkede Kürtlere, Araplara ve Türklere ihanet etmektir. Sizin tek bir gayeniz var; PKK/PYD-YPG üzerinden bu ihanete alet olmaktır. Tarih sizi yargılayacak ve mahkûm olacaksınız. Bu ülkede ve bu millet nezdinde hak ettiğiniz o yok olmayı göreceksiniz” dedi.

Tırmanan gerilimde AK Parti ile HDP grupları arasında arbede çıktı. CHP milletvekilleri araya girerek yatıştırmaya çalıştı.

Ortam yatışınca birleşimi açan Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, ifadeyi tutanaktan okuyarak Anayasa’ya göre Işık’ın bu ifadeleri Meclis dışında tekrarlaması halinde suç kabul edilmesi için oylama yapılması gerektiğini vurguladı. Bilgiç daha sonra Işık’a “Meclis’ten bir birleşim çıkarma” cezasını oyladı. İhtar ve ceza kararları, HDP dışında tüm partilerce kabul edildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, uyarı ve cezaya kabul oyu kullandıklarını belirterek, “Biz en şoke edici fikirlerin dahi kürsüde söylenebilmesini hep savunduk. Muhalefet siyasete ilişkin bir kavramdır ama silah siyasete ilişkin bir kavram değildir. Şiddet ve terörü çağrıştırmak ve meşrulaştırmak asla doğru değildir” dedi.