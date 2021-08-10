PKK'ya silah sağlayan FETÖ sanığının tahliye talebine ret

Savunma sanayi şirketi bulunan Gürbüz Sevilay, şubat ayında, Özbekistan'da MİT operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi. FETÖ/PDY adına Suriye'de PKK'ya silah sağladığı iddia edilen ve mahkemece tutuklanan Gürbüz Sevilay'ın Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. 'Silahlı terör örgütüne silah sağlama' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 30 yıl hapsi istenen Sevilay, savunmasında örgüt üyesi olmadığını ileri sürerek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Sanık Sevilay, iflas ettiğini, şirketlerinin battığını, evine haciz gelme noktasında olduğunu, eşinin ve çocuklarının ciddi maddi problemler yaşadığını belirtti. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak adına bildiği şeyleri anlattığını belirten Sevilay, sağlık durumu da gözetilerek, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Gürbüz Sevilay’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyada eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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