PKK’ya ‘Pençe’ darbesi! 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ‘Pençe’ harekâtları kapsamında 7 ay içinde 831 teröristin etkisiz hale getirildiğini, harekâtların yapıldığı bölgelerde bin 407 mağara ve sığınak ile terör saldırılarında kullanılmak üzere hazırlanmış bin 812 el yapımı patlayıcının da (EYP) imha edildiği bilgisini verdi. Aynı kaynaklar, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarda bin 281 adet çeşitli cins ve çapta silah ile bunlara ait 316 bin 46 mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

TEK TEK KONTROL

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe harekâtlarına ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. Görüntülerde zorlu arazi şartlarında faaliyetlerini sürdüren komandoların bölgede teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen mağaralara girişleri ve buralardaki ‘odaları’ tek tek kontrol edişleri görülüyor. Silah ve mühimmattan elektronik eşyaya kadar çok sayıda malzemenin bulunduğu mağaralar tahrip edilerek, kullanılamaz hale getiriliyor.

İHA’LAR GÖRÜNTÜLEDİ

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Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, harekâtların her safhası detaylı şekilde planlanıyor. Birçok kaynaktan elde edilen istihbarat bilgileri ışığında belirlenen bölgeler, yerli ve milli üretim insansız hava araçları (İHA) tarafından en ince detayına kadar inceleniyor. İHA’lardan aktarılan görüntülerin yardımıyla teröristlerin muhtemel barınma alanları, yapılacak operasyonda helikopterlerin inme yerleri, uçak ve ateş destek vasıtaları ile vurulacak hedefler tek tek belirleniyor. Ateş destek vasıtalarıyla vurulan bölgelere taarruz helikopterlerinin desteklediği, içinde komando birliklerinin bulunduğu helikopterler sevk ediliyor.