PKK’ya öldürücü pençe

Milli Savunma Bakanlığı’nın bilgilendirmesine göre Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında ilk olarak teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargâh yerleri ile mağaralardan oluşan 50’den fazla hedef, Türkiye’nin değişik üslerinden kalkan gece görüşüne sahip F-16 savaş uçaklarının hava harekâtı ile imha edildi.

40’TAN FAZLA UÇAK

40’tan fazla uçağın katıldığı harekâtta silahsız-silahlı insansız hava araçlarının (İHA/SİHA) yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları da (AWACS) görev aldı. AWACS’lar harekât sahası üzerinde tam kontrolü sağlarken, F-16’lar da yakıt ikmalini üslerine geri dönmeden havada tanker uçaklarından yaptı.

Yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekâtında hedefler tam isabetle yerle bir edilirken, harekâtla terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe vuruldu. Hava harekâtının ardından bölgeye özel kuvvet (Bordo Bereli) taburları CH-47 Chinook tipi helikopterlerle indirildi. Özel kuvvetlerin, teröristlerle sağladığı sıcak temasta yaşanan çatışmada Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler, Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan şehit düştü. MSB açıklamasında, “İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekât kapsamında şu ana kadar, üçü örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 37 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan TSK tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir” vurgusu yapıldı.