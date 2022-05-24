PKK'ya Mahmur darbesi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), geçen cumartesi günü Kuzey Irak Mahmur’da düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü PKK’ya bir darbe daha vurdu. Edinilen bilgiye göre, iki yıl önce terör örgütü PKK’nın Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusu olarak görevlendirilen Mehmet Erdoğan’ın, terörün kuluçka merkezi haline gelen Mahmur Kampı’nda, ‘Hacı Mirza Ali’ adına düzenlenmiş sahte bir kimlikle yaşadığı belirlendi. MİT saha kaynaklarından gelen bilgileri de değerlendirerek Mehmet Erdoğan’ı yakın takibe aldı ve nokta operasyon için hazırlıklara başladı. Terörist, 21 Mayıs cumartesi günü MİT’in Mahmur’da düzenlediği operasyonla içinde bulunduğu araçta etkisiz hale getirildi.

KARAYILAN GİBİ

Güvenlik kaynakları etkisiz hale getirilen Mehmet Erdoğan’ın örgüt elebaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık kadar önemli isimlerden biri olduğu bilgisini verdi. Operasyonun örgüt içinde ciddi şekilde paniğe yol açtığı vurgulandı.

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KANLI EYLEMLERİN TALİMATINI VERDİ

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Mehmet Erdoğan, PKK bünyesinde silahlı-bombalı eylemleri yöneten HPG Komuta Konseyi’nin yöneticisi olarak da faaliyet gösteriyordu. Avaşin ve Hakurk’ta bulunduğu dönemde Türkiye’ye yönelik çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve uygulayıcısıydı. Ağrı Dağı ve İran/Makü-Dambat grupları ile Serhat eyalet gücü sorumlusu olarak terör eylemlerinin emrini veren Erdoğan, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma” suçlarından aranıyordu.