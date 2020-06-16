PKK’ya Kuzey Irak’ta ‘Pençe-Kartal’

Pençe-Kartal harekâtında önceki gece Kuzey Irak’ta Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk’ta belirlenip işaretlenmiş mağara, sığınak ve cephanelikler hedef alındı. ‘Pençe-Kartal’ başladıktan sonra terör örgütünün bazı bölgelerde sivil halkı zorla kalkan olarak kullanmaya başlaması nedeniyle buralara harekât yapılmadı. Gece görüşüne sahip savaş uçakları, yerli üretim olan ardışık delici harp başlığı teknolojisinin bulunduğu hassas güdüm kitli beton delici olarak bilinen nüfuz edici bombaları (NEB) hedeflerin üzerine bıraktı. SİHA’lar da yine yerli üretim olan sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek vuruş hassasiyetine sahip mini akıllı mühimmatlar olan MAM-L’leri fırlattı.

GEREKÇE: ARTAN SALDIRILAR

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait tanker uçağı ile havadan ihbar ve kontrol uçağı da (AWACS) harekâta katıldı. Savaş uçakları harekât sırasında üslerine geri dönmeyerek tanker uçağından aldıkları yakıtlarla görevlerini icra ederken, AWACS da havadan kontrol etti. PKK’yı şok eden harekât öncesi 81 ayrı hedef özenle seçildi. Harekâtın planlaması sırasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterilirken aynı özen icrasında da sergilendi. Harekâtın başlamasından sonra Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun gerekçesine dair şu açıklamayı yaptı:

“Son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize her geçen gün artan taciz, saldırı teşebbüsünde bulunan, böylece halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak’ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk’taki terör yuvalarına hava harekâtı icra edilmektedir. TSK geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.”

Operasyonun tamamlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı, savaş uçaklarının havalanışı ve hedeflerin nokta atışıyla vurulduğunu gösteren görüntüler yayınladı.

AKAR VE KOMUTANLAR YÖNETTİ

Milli Savunma Bakanlığı gece yarısına doğru attığı “Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor” tweet’i ile harekâtın başladığını duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi’ne giderek brifing aldı.

PİLOTLARA TEBRİK

Harekâtın başlamasıyla birlikte Bakan Akar ve komutanlar operasyonu sevk ve idare etti. Harekâtın tamamlanmasının ardından üslerine dönüş yolunda olan pilotlara telsizden seslenen Bakan Akar, “Pençe-Kartal Operasyonumuz sizlerin fedakârlığı ve kahramanlığıyla başarıyla tamamlandı. Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemizi, milletimizi, karakollarımızı, üs bölgelerimizi taciz eden, buralara saldırı planlayan teröristlerin terör yuvaları başlarına yıkıldı. Bundan dolayı hepinizi kutluyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bugüne kadar yaptıklarınızdan dolayı sizi şahsım, Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız adına kutluyorum. Vatan size minnettar” dedi.

Pilotlar da telsizden “Hava Kuvvetleri’nin vurucu gücü olan bizler her zaman göreve hazırız” karşılığını verdi.