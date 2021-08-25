PKK’ya Kuzey Irak’ta 200 kilometre derinlikte hava darbesi

İstihbarat ve yerel kaynaklardan alınan bilgiler ile insansız hava araçlarından (İHA) elde edilen görüntüler sayesinde, terör örgütünün Kuzey Irak içlerindeki Asos bölgesinde hareketlilik içinde olduğu, bölgede Türkiye’ye yönelik saldırıların planlanacağı merkezler ve mühimmat depoları kurduğu tespit edildi. Dün sabaha karşı ağırlıklı Diyarbakır’daki üslerden gece görüşüne de sahip ‘Savaşan Şahin’ F-16’lar birbiri ardına havalanarak belirlenmiş hedefleri lazer güdümlü bombalarla vurdu. Özellikle yeraltında ve kayalık alanlara kurulmuş olan mağara ve sığınaklar, hedefin içine bir vida gibi hareket eden ardışık delici harp başlığı teknolojisine sahip, beton delici mühimmat olan nüfuz edici bombalarla (NEB) yerle bir edildi.

İHA’lar Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ne operasyondan düzenli görüntüler yansıtırken, bir tanker uçağı ile Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı AWACS da operasyon boyunca havada kaldı. Harekât sırasında sivil bölgelerin zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterildi.

AKAR SEVK VE İDARE ETTİ

Operasyonu Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’nden sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Akar’a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da eşlik etti.

MÜHİMMAT DEPOLARI, SIĞINAKLAR VURULDU

Milli Savunma Bakanlığı’nın harekatla ilgili açıklamasında, “20’den fazla uçağın katıldığı hava harekâtı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 28 hedef imha edilmiştir. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekâtında terör örgütünün bu bölgedeki varlığına ağır darbe vurulmuştur” denildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara