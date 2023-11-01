PKK’ya Irak’ta darbe

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Takibe başlayan saha ajanları, uzun süren çalışmaları sonucu teröristin yerini belirledi. Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan teröristlere silah ve mühimmat aktarımı yapmak için bir araya gelen Aktay ve beraberindekilere yönelik nokta operasyonu yapıldı. Operasyonda Aktay ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinin “Turuncu” kategorisinde yer alan Aktay’ın başına 1 milyon lira ödül konulmuştu.