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PKK’ya Irak’ta darbe

Güncelleme Tarihi:

#MİT#PKK#Irak
PKK’ya Irak’ta darbe
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 07:00

MİT, PKK’nın sözde Metina lojistik sorumlusu “Hüseyin Piran” kod adlı Cahit Aktay’ın etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlarını sahaya sürdü.

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Takibe başlayan saha ajanları, uzun süren çalışmaları sonucu teröristin yerini belirledi. Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan teröristlere silah ve mühimmat aktarımı yapmak için bir araya gelen Aktay ve beraberindekilere yönelik nokta operasyonu yapıldı. Operasyonda Aktay ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinin “Turuncu” kategorisinde yer alan Aktay’ın başına 1 milyon lira ödül konulmuştu.

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#MİT#PKK#Irak

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