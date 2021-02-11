PKK’ya ikinci Kartal Pençesi

Yurtiçinde çözülme noktasına gelen PKK terör örgütü, geçtiğimiz yıl Kuzey Irak’taki hareketliliğini arttırınca hem havadan hem de karadan vurulmuştu. 14 Haziran’ı 15 Haziran’a bağlayan gece, İHA’lar tarafından tespit edilen Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Gara, Avaşin-Basyan ve Hakurk’taki hedefler Türk savaş uçakları tarafından bombalandı. Operasyona ‘Pençe Kartal’ adı verildi.

SALDIRI İÇİN TOPLANIYORLARDI

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün Gara bölgesinde, yeniden toparlanmak, yeni mevzi-barınaklar oluşturmak ve baharda geniş çaplı saldırı için hazırlık yapmaya başladığı belirlendi.

YERLE BİR EDİLDİ

Teröristlerin yerleştiği noktalara, dün sabaha karşı saat 02.55’te ağırlıklı olarak Diyarbakır’dan kalkan savaş uçakları, lazer güdümlü bombaları, İHA’ların işaretlediği noktalara bıraktı. Teröristlerin kaçış yolları da ağır bombardımana tutuldu. Çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan 8 saat sonra yaptığı açıklamada ise, “Belirlenen hedeflere 10 Şubat 2021 günü saat 02.55’ten itibaren ‘Pençe Kartal-2 Harekâtı’ düzenlendi. Operasyona devam edilmektedir” denildi.

TÜRK JETLERİ KUZEY IRAK’TA... 40 UÇAK, 50 HEDEF

Pençe Kartal-2 Harekâtı’na başta Diyarbakır olmak üzere değişik üslerden yaklaşık 40 savaş uçağı katıldı. Bölgenin üzerinde tanker uçağı görev yaparken, havadan erken uyarı ve ihbar uçağı AWACS da harekât boyunca uçtu. Savaş uçakları üslere geri dönmeden, tanker uçağından yakıt alarak operasyona devam etti.