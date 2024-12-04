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PKK’ya hava harekâtı: 12 terörist etkisiz

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#Türk Silahlı Kuvvetleri#PKK#Hava Harekâtı
PKK’ya hava harekâtı: 12 terörist etkisiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 07:00

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Irak’ın kuzeyine düzenlediği hava harekâtı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türk Silahı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz” denildi. Bakanlık ayrıca Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG’li teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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#Türk Silahlı Kuvvetleri#PKK#Hava Harekâtı

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