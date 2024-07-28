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PKK’ya hava darbesi

Güncelleme Tarihi:

#Irak#Gara#Terör
PKK’ya hava darbesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 07:00

Irak’ın kuzeyinde Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde 25 terör hedefi imha edildi.

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Milli Savuma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye yönelik saldırıları bertaraf etmek ve hudut güvenliği sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda Irak’ın kuzeyinde bulunan Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekâtı düzenlendi. Düzenlenen hava harekâtıyla içerisinde terör örgütü elebaşlarının da bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef imha edildi. 

PENÇE KİLİT’TE CEPHANELİK

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 6 mağara ve tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi. MSB açıklamasında mühimmatlar şöyle ifade edildi: “3 el bombası, 2 RPG-7 roketatar mühimmatı ile yapılmış EYP, 2 anti-personel mayın, 1 EYP ile güçlendirilmiş mayın, 1 mayın, 2 el yapımı havan, 35 Doçka makineli tüfek mühimmatı, 1 sis mühimmatı, 1 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 1 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 2 sinyal tespit cihazı, 2 alpha-fire düzenek, 1 havan mühimmat deposu, 8 mühimmat kutusu, 7 yakıt dolu bidon, 1 yıkılmış ve terk edilmiş sığınak, 1 su havuzu ele geçirildi.”  

 

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#Irak#Gara#Terör

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