PKK’ya darbe: Mehmetçik girilemez denilen terör ininde

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Bakan Akar, Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaretinde, en büyük tehdit ve riski 'terör' olarak nitelendirdi. Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine yapılan saldırı girişiminin ardından 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Akar şöyle konuştu: “Mehmetçik, teröristlerin 'Girilemez' dediği yerlere girmeye, ‘Çıkılamaz’ dediği yerlere çıkmaya devam ediyor. Terör yuvaları, kampları yıkılmaya devam ediliyor. Dün (önceki gün) Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde 'Çemçö' adı verilen, teröristlerin sözde kale olarak gördüğü, ‘Girilemez’ diye nitelendirdiği mağaraya da girdi. Çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildi. Mehmetçik vatanı için 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı ile çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.”

Öte yandan Akar, dün Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile Kayseri’de görüştü. Tahıl sevkıyatının kesintisiz devamı için görüş alışverişinde bulunulduğu açıklandı.