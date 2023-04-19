Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

PKK’ya darbe: Mehmetçik girilemez denilen terör ininde

Güncelleme Tarihi:

#PKK#Hulusi Akar#Mehmetçik
PKK’ya darbe: Mehmetçik girilemez denilen terör ininde
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 07:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde 'Çemçö' adı verilen, teröristlerin sözde kale olarak gördüğü, ‘girilemez’ diye nitelendirdiği mağaraya da girdi” dedi.

Haberin Devamı

Bakan Akar, Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaretinde, en büyük tehdit ve riski 'terör' olarak nitelendirdi. Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine yapılan saldırı girişiminin ardından 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Akar şöyle konuştu: “Mehmetçik, teröristlerin 'Girilemez' dediği yerlere girmeye, ‘Çıkılamaz’ dediği yerlere çıkmaya devam ediyor. Terör yuvaları, kampları yıkılmaya devam ediliyor. Dün (önceki gün) Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde 'Çemçö' adı verilen, teröristlerin sözde kale olarak gördüğü, ‘Girilemez’ diye nitelendirdiği mağaraya da girdi. Çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildi. Mehmetçik vatanı için 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı ile çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.”

Öte yandan Akar, dün Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile Kayseri’de görüştü. Tahıl sevkıyatının kesintisiz devamı için görüş alışverişinde bulunulduğu açıklandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#PKK#Hulusi Akar#Mehmetçik

BAKMADAN GEÇME!

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu'’

#Kolon Kanseri
Asırlık insanlar uzun yaşamın sırlarını anlattı... Sürekli yatmayı sevmem, saat 6dan sonra ağzıma lokma atmam

Asırlık insanlar uzun yaşamın sırlarını anlattı... 'Sürekli yatmayı sevmem, saat 6'dan sonra ağzıma lokma atmam'

#Sağlık
Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9uncu ayda yaptırırsak ne olur

Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9'uncu ayda yaptırırsak ne olur?

#Kızamık