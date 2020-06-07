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AA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 17:33,Son Güncelleme:

PKK'ya bir şok daha! 4 terörist etkisiz hale getirildi...

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PKK'ya bir şok daha! 4 terörist etkisiz hale getirildi...
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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