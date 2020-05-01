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AA
Haber Giriş: 01.05.2020 - 10:46,Son Güncelleme:

PKK'ya bir şok daha! 3 terörist etkisiz hale getirildi...

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PKK'ya bir şok daha! 3 terörist etkisiz hale getirildi...
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Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

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