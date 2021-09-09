PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında İl Jandarma Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birlikleri tarafından J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle operasyon düzenlendiği belirtildi.



Operasyonda 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.

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