MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPKK’ya bir darbe daha! 3 terörist etkisiz hale getirildi…
GeriGündem PKK’ya bir darbe daha! 3 terörist etkisiz hale getirildi…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA (AA)
Haber Giriş: 07.05.2020 - 13:57, Son Güncelleme:

PKK’ya bir darbe daha! 3 terörist etkisiz hale getirildi…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PKK’ya bir darbe daha! 3 terörist etkisiz hale getirildi…
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman kırsalında 3 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince, Adıyaman kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

Ağrı kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberler... Gri listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberler... Gri listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle