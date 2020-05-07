ANKARA (AA)
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PKK’ya bir darbe daha! 3 terörist etkisiz hale getirildi…
İçişleri Bakanlığı, Adıyaman kırsalında 3 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince, Adıyaman kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.
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