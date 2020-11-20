MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPKK’ya ait 3 odalı mağarada 1 askeri şehit eden roketatar ele geçirildi
GeriGündem PKK’ya ait 3 odalı mağarada 1 askeri şehit eden roketatar ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 20.11.2020 - 11:52 | Son Güncelleme:

PKK’ya ait 3 odalı mağarada 1 askeri şehit eden roketatar ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PKK’ya ait 3 odalı mağarada 1 askeri şehit eden roketatar ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesi kırsalında jandarma tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait 3 odalı mağara ile toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz' adı verilen operasyon kapsamında Çelikhan ilçesi kırsalında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde mağara bulundu. 3 odalı mağarada toprağa gömülü 1 roketatar, 3 roketatar mühimmatı, 5 sevk fişeği, 30 örgütsel doküman, hücum yeleği, 4 ayakkabı, 6 pil, 1 radyo ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

1 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIDA KULLANILMIŞ

Ele geçirilen roketatarın 2016 yılında Boğaz Köy yakınlarında düzenlenen ve 1 askerin şehit olduğu saldırıda kullanıldığı belirlendi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle