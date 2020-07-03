PKK'ya ağır darbe! Gri listedeki bir terörist daha etkisiz hale getirildi...

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi Ahpanos Vadisi Sal Deresi bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Gri Liste'de yer alan, örgütün sözde Tunceli karargah sorumlularından 'Sefkan' kod adlı Ferhat Ateş olduğu tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ovacık ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-954' operasyonu kapsamında, dün gece Ahpanos Vadisi Sal Deresi mevkisinde bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgede, hava destekli operasyon düzenlendi. Jandarma Özel Harekat Birlikleri'nce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Tunceli karargah sorumlularından olan, Terörden Arananlar'da Gri Liste'de yer alan 'Sefkan' kod adlı Ferhat Ateş olduğu belirlendi. Diğer teröristin ise 'Alişer' kod adlı Yusuf Şeker olduğu tespit edildi.

MSB: IRAK'IN KUZEYİNDE 1 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin'de tespit edilen terör örgütü PKK'lı 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Avaşin'de kahraman komandolarımız tarafından tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 1 terörist, 1 adet AK-47 Piyade Tüfeği ve 2 adet el bombası ile birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.