PKK’ya 15 ilde operasyon

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, “Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Ardahan, Kırklareli, Batman, Şırnak, İzmir, Bursa, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Adana, Muş, Şanlıurfa ve Van illerinde eşzamanlı ‘Bozdoğan-12’ operasyonları yapıldı, 139 kişi gözaltına alındı” dedi.

20 MAĞARA VE SIĞINAK

Yerlikaya, 5 ilde yapılan “Bozdoğan-13” operasyonunda teröristlere ait 20 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini de açıkladı.