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PKK’ya 15 ilde operasyon

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#Ali Yerlikaya#PKK#Bozdoğan-12 Operasyonları
PKK’ya 15 ilde operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 07:00

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK’ya karşı 15 ilde eşzamanlı yapılan “Bozdoğan-12” operasyonlarında 139 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, “Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Ardahan, Kırklareli, Batman, Şırnak, İzmir, Bursa, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Adana, Muş, Şanlıurfa ve Van illerinde eşzamanlı ‘Bozdoğan-12’ operasyonları yapıldı, 139 kişi gözaltına alındı” dedi.

20 MAĞARA VE SIĞINAK

Yerlikaya, 5 ilde yapılan “Bozdoğan-13” operasyonunda teröristlere ait 20 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini de açıkladı.

 

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#Ali Yerlikaya#PKK#Bozdoğan-12 Operasyonları

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