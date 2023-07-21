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PKK’nın yurtdışı kasası yakalandı

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#Konya#PKK#Güllüşan Kandemir
PKK’nın yurtdışı kasası yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 07:00

Konya’da terör örgütü PKK’nın yurtdışı kasası Güllüşan Kandemir, Konya’da yakalandı. Konya Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK’nın yurtdışında bağlantılı oldukları dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları, örgüt üyeleri ve ailelerine yardım olarak dağıttığı belirlenen teröristin, Ereğli ilçesinde olduğunu tespit etti.

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Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Kandemir, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kandemir’in evinde yapılan aramada ise 1990’lı yıllardan bugüne kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergâhlar, örgüt üyelerinin yazıldığı metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman ele geçirildi. Kandemir’in zaman zaman Ereğli ilçesine gelip bir süre kaldığı ve daha sonra başka illere gittiği belirtildi. 

İKİ KARDEŞİ ÖRGÜT KURUCUSU  

Güllüşan Kandemir’in kardeşlerinden terör örgütünün kurucu üyesi ‘Fuat’ kod adlı Ali Haydar Kaytan’ın 2021 yılında MİTve TSK tarafından düzenlenen operasyonda öldürüldüğü, diğer kardeşi Hayati Deniz Kaytan’ın da ‘silahlı terör örgütü yönetme ve üye olma’ suçundan cezaevinde bulunduğu belirtildi.   

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#Konya#PKK#Güllüşan Kandemir