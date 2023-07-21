PKK’nın yurtdışı kasası yakalandı

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Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Kandemir, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kandemir’in evinde yapılan aramada ise 1990’lı yıllardan bugüne kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergâhlar, örgüt üyelerinin yazıldığı metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman ele geçirildi. Kandemir’in zaman zaman Ereğli ilçesine gelip bir süre kaldığı ve daha sonra başka illere gittiği belirtildi.

İKİ KARDEŞİ ÖRGÜT KURUCUSU

Güllüşan Kandemir’in kardeşlerinden terör örgütünün kurucu üyesi ‘Fuat’ kod adlı Ali Haydar Kaytan’ın 2021 yılında MİTve TSK tarafından düzenlenen operasyonda öldürüldüğü, diğer kardeşi Hayati Deniz Kaytan’ın da ‘silahlı terör örgütü yönetme ve üye olma’ suçundan cezaevinde bulunduğu belirtildi.