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PKK’nın üst düzey sorumlusu çatışmada etkisiz... Köyde saklanmış

#PKK#Terör#Ferhat Tunç
PKK’nın üst düzey sorumlusu çatışmada etkisiz... Köyde saklanmış

Terör örgütü PKK’nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu ‘Rubar’ kod adlı Ferhat Tunç, saklandığı eve düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada ölü ele geçirildi.

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Şanlıurfa Bozova ilçesi Hacılar köyünde bir teröristin saklandığı ihbarı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığı çalışma yaptı. Ardından da havadan İHA’lar, karadan da özel harekât polislerinin katıldığı operasyon düzenlendi. Kaçmaya hazırlanan Tunç, ablukaya alındı. “Teslim ol” çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Ferhat Tunç, ölü ele geçirildi. Suriye üzerinden yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen Tunç’un üzerinde bir tabanca, 2 el bombası ve bir termal gözlük ele geçirildi.

BAKAN SOYLU: TİTİZ ÇALIŞMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında ,“PKK’nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu ‘Rubar’ kod adlı Ferhat Tunç, ölü ele geçirildi. Uzun zaman, çok titiz çalışma… Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum” dedi. 

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#PKK#Terör#Ferhat Tunç

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