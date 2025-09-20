PKK’nın tüm uzantıları silahları teslim etmeli

×
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 07:00

MİLLİ Savunma  Bakanlığı’nda, Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Gazi’ ünvanı ile ‘Mareşal’ rütbesi verilişinin 104’üncü yıldönümü ve ‘19 Eylül Gaziler Günü’ nedeniyle tören düzenlendi. Gazi ve gazi yakınlarının katıldığı törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları katıldı.

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin yakın çevresindeki jeopolitik gerginliklerin tüm bölgeyi tehdit ettiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Bugün ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine kararlı bir şekilde yürümekteyiz. PKK ve iltisaklı tüm gruplar yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidirler. Başta PKK, YPG, SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, farklı adlar altında faaliyet yürütmesine de asla izin vermeyeceğiz. Bu süreçte atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna, asaletine ve verdikleri emeklere de zarar vermeyecektir. Şundan gönül rahatlığıyla emin olunuz ki bu yolda hiçbir taviz ve pazarlık yoktur,  olmayacaktır.”      

