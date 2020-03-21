PKK’nın tercümanı öldürüldü

Terör örgütüne 1990’lı yıllarda katılan terörist Halide Tarı’nın, 2016 yılında örgütün Kandil’deki hareketli birliklerinin denetimi ve koordinesini yürüttüğü öğrenildi. Teröristin 2017 yılında sözde KJK Yönetim Konseyi üyeliğine getirildiği, aynı dönemde PKK/KCK’nın Kandil alan yönetiminde ‘Ali Kıçi’ kod adlı Ebuzeyyid Sakcak adlı teröristle birlikte sorumlu düzeyde görev aldığı belirtildi. Örgüt elebaşlarından Cemil Bayık ve ‘Bese Hozat’ kod adlı Hülya Oran ile yakın olduğu belirtilen teröristin, özel yazışmaların da tercümesini yaptığı bildirildi.