PKK’nın Suriye’de ‘korona’ oyunu

Terör örgütünün bazı yayın organlarında, “Suriye’nin Haseke bölgesine giden suyu, TSK’nın bilinçli olarak kestiği ve böylece halkı koronavirüs tehdidiyle karşı karşıya bıraktığına dair iddiaların” gerçekle hiçbir ilgisi olmadığı vurgulandı. Güvenlik kaynakları, terör örgütünün bu yalanla halkı TSK unsurlarına karşı kışkırtmayı hedeflediğini, ancak bunda başarılı olmadığını bildirdi.

Güvenlik yetkilileri, Haseke bölgesindeki su sorununun Esad rejiminden kaynaklı olduğunu belirterek şu bilgilendirmeyi yaptı: “Haseke ve kırsal kesimlerinde yaşayan halkın su ihtiyacı Allouk Su Tesisi’nden karşılanıyordu. Terör örgütünün kullanılamaz hale getirdiği tesisi Türkiye onardı ve geçen kasım ayında Haseke ve kırsal kesimine su verilmeye başlandı. Ancak Allouk Su Tesisi’nden bölge halkına kesintisiz su taşınabilmesi, bölge yakınında bulunan Mabruka Güç Santrali’nin tam kapasite çalışmasına bağlı. Rusya ile yapılan temaslar sonucu, rejim bu santralin onarılarak tam kapasite çalışacağı sözünü vermişti. Ancak bu söz yerine getirilmedi.”