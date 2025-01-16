PKK’nın Suriye taktiğine Ankara’dan itiraz var

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Suriye topraklarının üçte birini işgal eden PKK terör örgütünün Suriye’nin yeni döneminde etkili olmaya yönelik taktik girişimine Ankara’dan itiraz geldi. Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Meclis Dışişleri Komisyonu üyelerine verdiği brifingte süreçle ilgili önemli ayrıntıları anlattı. Geçici Suriye Hükümeti’nin meşruiyeti için bir ulusal diyalog konferansı düzenlemek istediğini vurgulayan Yılmaz şunları söyledi:

“Yaklaşık 1500 kişilik bir katılımla ülkenin bütün kesimlerinin temsil edileceği bir ulusal diyalog konferansı yapılacağı aktarımı aldık.

Buradan bir yasama biriminin oluşturulacağı, yasama komisyonunun oluşturulacağı, daha sonra bir başkan seçileceği, ardından bir kabine oluşturulacağı ve bu süreçle birlikte 3-4 yıllık sürecin gerçekleşeceği yönünde bir eğilim var. Buna paralel olarak yine bir nüfus sayımı, göçmenlerin veya her tür muhacirin geri dönüşü, evlerine geçmeleri, yerleşmeleri, sonrasında nüfus sayımıyla beraber seçmen kütüklerinin oluşması ve daha sonra seçimin oluşması. Böyle bir sürecin üç dört yıl alacağını öngörmek gerçekçi olur.

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YENİDEN İÇ SAVAŞ RİSKİ

Bir diğer sorun tabii ki düzenli ordu meselesi. Bir diğer güvenlik sorunu Dürzi cephesinde birleşmeye karşı bir direniş olduğunu görüyoruz. Bir başka konu SDG-PKK’nın ayrı bir blok olarak Suriye ordusu içerisinde bulunma talebi. Burada da tek bir blok halinde burada bulunmalarının getireceği önemli riskler var. Çünkü devrilmiş olan rejimin ülkeyi yönetmeye başlaması da bir darbe süreciyle gerçekleşmişti.

Bu ülkeyi belli bir süre yönetmiş olan bir Batılı ülkenin iç savaş çıkarmaya dönük, mezhepçi birtakım uygulamalarından dolayı ülke içerisinde belli işler belli mezhebi gruplara verildi ve bunun yarattığı bir blok oluştu Suriye ordusu içerisinde ve sonra bunların gerçekleştirdiği bir darbeyle 60 yıl süren bir sorun yaşandı. O yüzden, bu sorunun tekrar edilmemesi için milli bir ordunun kurulması, herhangi bir mezhebi, etnik ya da dini bir gruba has bir silahlı yapılanma yerine her kesimden insanların bulunduğu bir ordunun kurulması bizim de öncelikle tavsiyemiz.”

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YPG’NİN TALEBİ

Terör örgütü PKK/YPG’nin ana unsur olduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin elebaşı Mazlum Abdi Adem-i merkeziyetçiliğin Suriye’nin durumu için en uygun yönetim modeli olacağını savunurken SDG’nin Suriye ordusuna ‘bağımsız askeri bir blok olarak’ katılmak istediğini söylemişti.