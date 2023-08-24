PKK’nın suikastçısı öldürüldü

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MİT, PKK terör örgütünce suikast tarzı eylem düzenlemek için eğitilen “Bawer Botan” kod adlı Bekir Kına’yı, Irak’ın kuzeyinde Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul’da PKK’nın gençlik çalışmalarında yer alan ve 2019’da Irak’a giderek örgütün kırsal yapılanmasına katılan Bekir Kına, İran ve Irak’ta terörist faaliyetlerde bulundu. MİT, teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast için Türkiye’ye yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Irak’ın Süleymaniye kentinde eğitildiği belirledi. Saha ajanları, kısa ve uzun namlulu silahlarla yoğun eğitim alan ve kaçak yollardan Türkiye’ye gönderilmek istenen Kına’yı yakın takibe aldı.

SAHA AJANLARI KATILDI

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Kına’nın suikast için harekete geçeceğini belirleyen MİT, operasyonu başlattı. Bölgeye sızan MİT’in saha ajanları, Kına’nın eğitim aldığı bölgeyi belirleyip operasyon için uygun yer ve zaman için beklemeye geçti. Şartların oluşmasının ardından nefes kesen bir operasyonla PKK’lı terörist Türkiye’ye 150 kilometre mesafede nokta atışla vurularak etkisiz hale getirildi.