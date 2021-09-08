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Gündem
Özkan ARSLAN/ ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 08.09.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

PKK'nın sözde 'lojistik sorumlusu' sanığa tahliye

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PKK'nın sözde 'lojistik sorumlusu' sanığa tahliye

MİT operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak, Türkiye'ye getirilen, PKK/KCK'nın sözde 'lojistik sorumlusu' olduğu belirtilen İbrahim Parım, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi.

İbrahim Parım, Irak'ın Suriye sınırında yer alan, PKK/KCK'nın kontrolündeki Sincar'da MİT’in operasyonuyla yakalanarak, 10 Şubat'ta Türkiye'ye getirildi. Parım, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı olan Parım hakkında, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Parım ve avukatı katıldı. İddianamenin özeti okunduktan sonra sanık Parım’a savunma yapması için söz verildi. Savunmasında, soruşturma aşamasında bildiklerini anlattığını belirten Parım, örgütün 'lojistik sorumlusu' olduğunu kabul etmedi. Savcılık ve sulh ceza hakimliğinde verdiği savunmalarını tekrarladığını söyleyen Parım, tahliye talebinde bulundu. Sanığın savunmasının ardından tutuksuz yargılanmasına hükmedilerek, duruşma ertelendi.

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