PKK’nın silah tedarikçisi Kandil’de vuruldu

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Uğur ERGAN-Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terör örgütünün üst düzey isimlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Kısa süre önce PKK’nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan’ın Suriye’nin Kamışlı bölgesinde silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirilmesinden sonra, bu kez de örgütün ana karargahının bulunduğu Kandil’i hedef alan hava operasyonunda PKK’nın Kerkük ve Kandil alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk öldürüldü.

HER HAREKETİ İZLENDİ

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, yerel istihbarat ağı üzerinden izlemeye alınan ‘Delil Siirt’ kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk’ün hareketliliği yakından takip edildi. Kandil bölgesinde hareket sahası ile günlük görüşmeleri yakından izlendi. MİT’in topladığı istihbarat bilgileri sonucu teröristin Kandil’de bulunduğu yer havadan nokta atışıyla vuruldu. Havadan ve karadan sağlanan istihbarat sonucu Arıtürk’ün öldüğü tespit edildi.

AĞIR SİLAHLARI TÜRKİYE’YE SOKUYORDU

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Güvenlik kaynaklarının bilgilendirmesine göre, 2015 yılında PKK/KCK’nın Suriye’nin Afrin bölgesinde sivillere yönelik çok sayıda eylemin organizasyonunu planlayan Arıtürk, örgüt tarafından Irak-Kerkük sorumlusu olarak görevlendirildi. Terör örgütünün diğer ülkelerden temin ettiği füze ve ağır silah mühimmatını Türkiye içinde planlanan eylemlerde kullanmak için ülke içine sokulmasını organize edip, istihbari faaliyetlerde bulundu. Son olarak Kandil bölgesinde üst düzey yönetici görevlendirmekte zorlanan terör örgütü yönetiminin kararı ile Kerkük ve Kandil Sahası İdeolojik Alan Sorumluluğu görevini de yürütüyordu.