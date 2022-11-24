PKK'nın şehit ettiği Ayşenur öğretmen unutulmadı

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Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesi kırsalındaki PKK/YPG'li teröristler, 21 Kasım'da Gaziantep'in Karkamış ilçesine peş peşe saldırı düzenledi. Roketli ve havanlı saldırılarda Kocatepe İlkokulu'nda görevli öğretmen Ayşenur Alkan ile Etiler Mahallesi'ndeki evde bulunan Hasan Karataş (5) şehit oldu, 19 kişi de yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 13'ü, taburcu edilirken, 6 kişinin tedavisi ise sürüyor. Terörün vurduğu ilçede hasar tespit çalışmaları sürerken, hedef alınan 3 okul başta olmak üzere ev ve iş yerleri onarılıyor. İlçede saldırının izleri silinirken, bölge halkına psikolojik ve sosyal destekler veriliyor.

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BURUK 24 KASIM

Teröristlerin okulları da hedef aldığı Karkamış'ta, 24 Kasım Öğretmenler Günü buruk kutlandı. Karkamış Kaymakamlığı bahçesinde toplanan ve yakalarında şehit Ayşenur Alkan'ın fotoğrafını taşıyan öğretmen ve öğrenciler, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

AYŞENUR ÖĞRETMENE KIRMIZI KARANFİL

Kaymakamlık bahçesindeki programın ardından öğretmen ve öğrenciler, Ayşenur Alkan'ın şehit olduğu Kocatepe İlkokulu'na gitti. Karkamış Kaymakamı Furkan Çakır, Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, Karkamış Milli Eğitim Müdürü Halil Kendirci ile Kocatepe İlkokulu'nun giriş kapısına kırmızı karanfiller bıraktı. Öğretmen ve öğrencilerin duygusal anlar yaşadığı programda, Ayşenur Alkan ve şehit öğretmenler için dua edildi.

ÖĞRENCİDEN DUYGUSAL MEKTUP

Okul kapısına karanfil bırakan Kocatepe İlkokulu 3-C sınıfı öğrencilerinden Sümeyye Tekin ise Ayşenur Alkan için yazdığı mektubu okudu. Ayşenur Alkan'ın, 4-C'nin sınıf öğretmeni olmasına rağmen tüm öğrencilerin sevgisini kazandığını söyleyen Tekin, şehit öğretmenlerini çok özleyeceklerini ve asla unutmayacaklarını dile getirdi.

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ŞEHİT EDİLDİĞİ OKULDA İSMİ YAŞAYACAK

​Öte yandan Ayşenur Alkan'ın ismi, görevli olup, şehit edildiği okulda yaşatılacak. Terör saldırısı sonrası ilçeye gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimat verdiği, bürokratik işlemlerin başladığı ve okulun tabelasının birkaç gün içinde 'Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan İlkokulu' olarak değiştirileceği kaydedildi.