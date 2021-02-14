PKK'nın şehit ettiği Aydın Köse'nin ailesine acı haber verildi

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesindeki Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda kontrol altına alınan bir mağarada yapılan aramalarda PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşın naaşına ulaşıldı. Yapılan kimlik teşhisinde de şehit olan 13 kişi arasında Kahta nüfusuna kayıtlı Aydın Köse'nin de olduğu belirlendi.

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Şehit olan Aydın Köse'nin şehadet haberi Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan annesi Medine Köse'ye Kahta İlçe Kaymakamı Abdil Koç, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, İlçe Emniyet Müdür Oray Yeniay ve İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Ceran tarafından verildi. Acı haberin ardından ailenin yaşadığı eve Türk Bayrağı asıldı.