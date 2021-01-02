PKK’nın psikolojisini çökerten üs

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Van’ın Çatak ile Şırnak’ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığı’nda girdi. Askerlerle sohbet ederek moral veren ve yeni yıllarını tebrik eden Bakan Soylu, üs bölgesindeki kuleler ve yaşam alanlarında incelemelerde bulundu. Soylu, ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak, “Belbuka Üs Bölgesi. Bu üs bölgesi, terör örgütünün psikolojisini çökertti. Ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesinde Belbuka. (Berbuka-Gelin Taşı), teröristlerin sahte hikâyeleriyle değil, tarihin emaneti, kendi hikâyesiyle anılıyor” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YENİ YILLARINI KUTLADI





Bakan Soylu, yeni yılın ilk dakikalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, bulundukları bölge hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan üs bölgesinde görev yapan askerlere, “Jandarmalarımız olarak hakikaten bu sınır boylarında bizler için hep güven kaynağı oldunuz. Bundan dolayı başta generallerimiz ve komutanlarımız olmak üzere tüm er, erbaş, uzman çavuşlarımızı, hepsini şahsım, ailem ve milletim adına tebrik ediyorum. Rabbim yar, yardımcınız olsun inşallah” diye seslendi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de “Vatanımız ve şanlı bayrağımız için burada hazırız” dedi.

TENDÜREK DAĞLARI KAHRAMANLARA EMANET



Bakan Soylu, Tavşantepe Üs Bölgesi ziyaretinde çekilen fotoğrafları Twitter’dan paylaşarak, “İçimizi sızlatan, şehit kanları ile sulanan, Tendürek Dağı’nın tepesine Tavşantepe Üs Bölgemizi kurduk. Kahramanlarımıza emanet” notunu düştü.

İDLİB’E ZİYARET





Bakan Süleyman Soylu, beraberindeki heyetle Suriye’nin İdlib kentinde AFAD koordinasyonunda yapılan briket evlerde incelemede bulundu. Briket evlerde yaşayan Suriyelileri ziyaret eden Bakan Soylu, çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı. Soylu, Suriyeli ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti. Yetkililerden devam eden inşa süreciyle ilgili bilgi aldı.