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PKK’nın Metina sorumlusu öldürüldü

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#MİT#Metina#PKK
PKK’nın Metina sorumlusu öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 07:00

MİT, 9 askerin şehit edildiği Irak’ın Metina bölgesinde, terör örgütünün elebaşılarından Hülya Mercen’i etkisiz hale getirdi.

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Türkiye ve Irak’ın kuzeyinde güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylem planlayan PKK’lı terörist Hülya Mercen, 1991-2001 döneminde özellikle Tunceli kırsalında Türk askerlerinin şehit edildiği birçok eyleme katıldı. MİT’in hedef listesine alınan Mercen’in Metina’da olduğu tespit edildi. Alandaki ağını kullanarak Mercen’in yakın çevresine sızan MİT ajanları, teröristin, PKK’nın sözde orta saha sorumlusu olarak Türkiye’ye geçeceğini belirledi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonla Hülya Mercen, Metina’da etkisiz hale getirildi. Yaklaşık 32 yıldır PKK’nın dağ kadrosunda olan Mercen son olarak kadın teröristlerin başındaydı.

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#MİT#Metina#PKK

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