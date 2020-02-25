MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPKK'nın kış sığınağı kullanılmaz hale getirildi
GeriGündem PKK'nın kış sığınağı kullanılmaz hale getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2020 - 11:29,Son Güncelleme:/

PKK'nın kış sığınağı kullanılmaz hale getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PKK'nın kış sığınağı kullanılmaz hale getirildi
Abone Olgoogle-news

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda bulunan, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 metre derinliğinde 2 odalı kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice ilçesinin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kapan-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık-69' operasyonu tamamlandı. Operasyon bölgesinde yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullanılan toprak altında kalas kullanılarak yapılmış, 3 metre derinliğinde, 40 metrekare genişliğinde tek girişli 2 odası ve 2 havalandırma borusu bulunan kış sığınağı tespit edildi. Sığınak, kullanılamaz hale getirildi. Sığınakta ele geçirilen fotokapan, elektronik devre, 2 radyo, akımölçer cihazı, 15 pil, 200 kilo gıda malzemesi ile çok sayıda giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman da imha edildi.

Operasyonun narko-terörizmle mücadele faaliyetlerinde ise arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş 107 kilo esrar ele geçirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle