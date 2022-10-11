PKK’nın keskin nişancısı yakalandı

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Saha ajanlarından gelen bilgiler doğrultusunda PKK’nın en etkili olduğu bölgelerden Irak Sincar’da operasyon yapan MİT, teröristi yakalayarak Türkiye’ye getirdi. Sorgusu devam eden Kaya’nın, Sincar’da bulunduğu süre içerisinde ‘keskin nişancı’ olarak görev yaptığı bildirildi.

5 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li teröristin ortak operasyonla öldürüldüğünü duyurdu. MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” denildi.