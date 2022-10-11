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PKK’nın keskin nişancısı yakalandı

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#MİT#Terörist#MSB
PKK’nın keskin nişancısı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 07:00

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’ya 2015 yılında katılan, 2016 yılında da Irak Gara bölgesinde silahlı eylemlere katılan “Çiyager Mamhuri” kod adlı Çekdar Kaya’yı takibe aldı.

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Saha ajanlarından gelen bilgiler doğrultusunda PKK’nın en etkili olduğu bölgelerden Irak Sincar’da operasyon yapan MİT, teröristi yakalayarak Türkiye’ye getirdi. Sorgusu devam eden Kaya’nın, Sincar’da bulunduğu süre içerisinde ‘keskin nişancı’ olarak görev yaptığı bildirildi.

5 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li teröristin ortak operasyonla öldürüldüğünü duyurdu. MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” denildi.

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#MİT#Terörist#MSB

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