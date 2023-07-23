PKK’nın kasası böyle çalışıyormuş

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Örgütün yurt dışında bağlantılı oldukları dernek ve kuruluşlarda toplanan paraların ‘euro’ olarak Kandemir’in banka hesabına yattığı belirlendi. Emekli öğretmen olan Kandemir’in de bu parayı, sık sık il dışına çıkıp cezaevinde tutuklu bulunan örgüt üyelerinin ailelerini ziyaret ederek, nakit veya bankadan havale yöntemiyle yardım olarak dağıttığı, ayrıca aileler ve üyeler hakkında da bilgi topladığı öğrenildi. PKK/KCK terör örgütü KCK Yürütme Konseyi üyesi, PKK Merkez Komite üyesi ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile birlikte terör örgütü kurucularından olan Ali Haydar Kaytan’ın ve yine örgütte sorumlu düzeyde faaliyet göstermiş olan Hayati Deniz Kaytan’ın kardeşi olduğu belirlenen Kandemir önceki gün alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde hesabındaki paraların, kendisine borcu olan kişiler tarafından yatırıldığını öne süren Kandemir, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.