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Nezir GÜNEŞ/MARDİN (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 13:28,Son Güncelleme:/

PKK'nın Irak ve Suriye'de kullandığı lav silahı, Türkiye'de de ele geçirildi

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Mardin'de güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda daha önce sadece Irak ve Suriye'de ele geçirilen 'Lot 6 PA77' marka lav silahı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Kapan-1' operasyonu kapsamında Ömeryan kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Tetik-2, Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı' özel birlik operasyonu düzenlendi.

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta terör örgütü tarafından nadiren kullanılan 'Lot 6 PA77' marka lav silahı bulundu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiler göre, PKK'lı teröristlerin kullandığ lav silahının Türkiye'de ilk kez ele geçirildiği, silahın daha önce sadece Irak ve Suriye'de düzenlenen operasyonlarda ele geçirildiği belirtildi.

PKKnın Irak ve Suriyede kullandığı lav silahı, Türkiyede de ele geçirildi

 

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