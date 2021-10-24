PKK’nın iletişim ağına da darbe

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen terörle mücadele operasyonlarında son 4 yılda 951 telsizin ele geçirildiğini, bunlardan 141'inin uzun menzilli ve ülkelerarası görüşme yapılabilme özelliğine sahip olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, böylece örgütün iletişim ağlarının kesilmesi sağlandı. Telsizlerin ele geçirilmesiyle örgüt içindeki iletişim azaldı. Sözde lider kadroyla görüşemeyen kırsaldaki teröristlerin korku ve panik içinde olduğu belirlendi.