PKK’nın ‘güvendiği’ terörist öldürüldü

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’nın üst düzey kadrolarına yönelik düzenlediği operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. PKK/KCK’nın üst düzey isimlerini, kurduğu özel istihbarat ağı ile takip eden MİT, yerel kaynaklar aracılığıyla örgüt mensuplarının gizlilik içinde kullandıkları bir alan tespit etti. Sahadaki kaynaklarını belli aralıklarla bu alana sevk eden ve bölgeye dair detayları öğrenen teşkilat, dikkat çekmemek için de ekibini sık sık değiştirdi. Bilinen istihbarat tekniklerinin ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz ‘istihbarat şebekeleri’ kullanıldı.

HER ADIMI İZLENDİ

Böylelikle PKK/KCK’nın sözde Hakurk eyaleti lojistik alan sorumlusu ‘Serdar Pir Avesta’ kod adlı Hakan Ateş adım adım takibe alındı. Ateş’in yerinin tam olarak belirlenmesinin ardından operasyon için uygun koşulların oluşması beklendi. 22 Haziran 2021 günü düzenlenen nokta operasyonuyla da Hakan Ateş öldürüldü. MİT daha önce Duhok’ta düzenlediği hava operasyonuyla PKK’nın bombacıları Emrah Yıldızer ve Barış Soydan’ı etkisiz hale getirmişti.

EYLEMLERİ ORGANİZE EDİYORDU

Güvenlik kaynaklarından edenilen bilgiye göre, Haziran 2015’Ten bu yana Kuzey Irak’ta faaliyet gösteren Hakan Ateş, aynı zamanda örgütün yurtiçindeki terör faaliyetlerine de destek verip, bazılarını organize eden isim olarak biliniyordu. PKK’nın yan kuruluşu YDG-H için de görevler üstlenen Hakan Ateş, PKK’nın Hakurk bölgesinde yürüttüğü lojistik faaliyetleri nedeniyle örgütün en güvendiği isimler arasında yer alıyordu.

ÜÇ TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’ta yürüttüğü Pençe Yıldırım Harekâtı ve Zap bölgelerinde iki, Barış Pınarı bölgesinde de bir olmak üzere toplam üç teröristin etkisiz hele getirildiğini açıkladı.

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