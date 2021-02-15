PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon: 27 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelikÿçalışmaları sürüyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek sokak olaylarını düzenleyip tertip edebilecekleri değerlendirilen ’DGH’ÿmensubu 27 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11’i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.