PKK'nın finans kaynağına darbe

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terörün finansmanının önlenmesine yönelik "Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Şükrü Ceylan" Operasyonu'nun, Lice ilçesinin kırsalındaki 50 farklı noktada sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada 222 bin kök kenevir, 47 bin kök skunk, bin 950 kg toz ve kubar esrar ele geçirildiği bildirildi.
Kökünü kurutmaya kararlıyız❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 6, 2022
Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit J.Asb.Üçvş. Şükrü Ceylan Operasyonunda, Diyarbakır Lice kırsalında 50 farklı noktadaki operasyonda;
222 BİN KÖK KENEVİR
47 BİN KÖK SKUNK
1950 kg TOZ ve KUBAR ESRAR
ELE GEÇİRİLDİ
Kahraman @Jandarma'mıza tebrikler👏 pic.twitter.com/zbAtmpQI5S