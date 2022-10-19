PKK’nın ‘cephaneci’si kıskıvrak yakalandı

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ALMANYA’da yaşarken 2015 yılında PKK’nın kırsal alanına katılan ‘Kendal- Numan Amed’ kod adlı Serhat Özel, 14 Ekim günü Tahran’dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı’na geldi. Burada yapılan pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Üzerinden Y.G. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Serhat Özel sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Serhat Özel’in sahte kimlik ve pasaportla İran’dan Kazakistan’a gönderildiği, buradan İran’a döndükten sonra İstanbul Havalimanı’na geldiği saptandı.

TUTUKLANDI

Serhat Özel’in, örgütün sözde KCK -Maliye birimine bağlı ‘doğu gümrükler cehpesi’nde, Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde tim komutanlığı yaptığı belirlendi. Özel’in Suriye’de faaliyette bulunan ülkelerden kamyonlarla alınan havan, obüs, roket, ağır makinalı silahlar, el bombaları, patlayıcı A4, C4, fünye vb. malzemelerin bulunduğu sözde ‘cephane’ biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Adliyeye çıkarılan Özel, tutuklandı.

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NURETTİN DEMİRTAŞ EĞİTİM VERMİŞ

Özel’in cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ağabeyi olan PKK’lı Nurettin Demirtaş’tan eğitim aldığı, elebaşlardan Duran Kalkan tarafından örgütün Suriye kolu PYD- YPG’de görevlendirildiği ifade edildi.