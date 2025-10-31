PKK’nın çekilme kararı sonrası DEM heyeti Beştepe’de

Haberin Devamı

Yaklaşık 1 saat süren ve basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin en önemli gündem maddesi PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı oldu. Ayrıca, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum, sahadaki yansımaları ve atılacak yasal adımlar da masadaki başlıklar arasındaydı.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında, dün Ankara’da 2 ayrı önemli gelişme yaşandı. TBMM Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, kapalı gerçekleştirdiği 16. toplantısında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı dinledi, Cumhurbaşkanı Erdoğan da sürece ilişkin DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da bulundu.

Haberin Devamı

SAHADAKİ YANSIMALAR MASAYA YATIRILDI

Terör örgütü PKK, 26 Ekim’de Türkiye’den çekilme kararı aldığını açıklamıştı. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyetinin görüşmede terör örgütü PKK’nın Türkiye’den çekilme kararının sahadaki yansımalarını masaya yatırdığı aktarıldı. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son nokta, sahadaki son gelişmeler ve yapılabilecek yasal altyapı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede ayrıca, TBMM Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndaki çalışmalarla ilgili de istişarelerin gerçekleştirildiği kaydedildi.

YEDİ AYDA ÜÇ GÖRÜŞME

Dünkü görüşme ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini 7 ay içinde toplam 3 kez kabul etmiş oldu. Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçmişti. 10 Nisan’da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de bir araya gelmişti. İkinci görüşme ise 7 Temmuz’da yine Beştepe’de yapılmıştı. Sırrı Süreyya Önder’in ardından bu kez heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer almıştı.

Haberin Devamı

DEM PARTİ’DEN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından DEM Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Heyetimiz, yaklaşık 1 saat süren görüşmede barış ve demokratik toplum sürecinin geldiği aşama ile bundan sonra yapılacaklara ilişkin görüş ve önerilerini sundu” denildi.