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PKK'nın 'Ateşin çocukları' oluşumuna operasyon: 23 gözaltı

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#PKK#Ateşin Çocukları#Mersin
PKKnın Ateşin çocukları oluşumuna operasyon: 23 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 12:29

Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü adına kendilerini 'Ateşin çocukları' olarak adlandırarak sosyal medya üzerinden kaos ve korku oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütü adına sık sık örgüte yakın yayın organları üzerinden kaos ve korku oluşturmak maksadıyla ülke genelinde meydana gelen orman yangınları, molotof atma, korsan gösteri, kundaklama ve güvenlik birimlerine taşlı saldırı türü eylemleri gerçekleştirdiğini açıklayan ve kamuoyunda 'Ateşin çocukları' olarak bilinen oluşum ile terör örgütünün şehir yapılanması içerisinde olan şahısların tespitine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 23 şüpheli tespit edildi.

PKKnın Ateşin çocukları oluşumuna operasyon: 23 gözaltı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla Mersin ve Antalya'da geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

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PKKnın Ateşin çocukları oluşumuna operasyon: 23 gözaltı

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
PKKnın Ateşin çocukları oluşumuna operasyon: 23 gözaltı

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#PKK#Ateşin Çocukları#Mersin

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