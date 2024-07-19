PKK’nın ‘ajanları’ yakalandı

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT’in yoğun çalışmaları sonucu terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat yapılanması ortaya çıkarıldı. Örgütün istihbarat yapılanmasında çalıştıkları belirlenen “Halil” kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş’ı tespit eden MİT, Topaloğlu’nu takibe aldı. Uzun süre devam eden takibin ardından MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon yaptı.

BAYIK’LA GÖRÜŞME

Örgüt adına İstanbul’da faaliyet gösterdikleri belirlenen Topaloğlu ve Savaş, İstanbul’da yakalandı. Topaloğlu’nun yasadışı yollarla Irak’ın Kandil bölgesine geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından “Cuma” kod adlı Cemil Bayık ile görüşmeler yaptığı belirlendi. Topaloğlu’nun ayrıca, Türkiye’de görevlendirilmesi akabinde “gazetecilik” adı altında terör örgütüne bilgi topladığı, Mehmet Savaş ile örgüt adına finans faaliyetleri yürüttükleri ve paravan şirketler üzerinden Suriye’deki örgüt mensuplarına malzeme sağladıkları MİT tarafından tespit edildi. Topaloğlu ve Savaş, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.