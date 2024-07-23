PKK'lılara ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:
MSB'den yapılan sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.
Ele geçirilen malzeme şöyle:
- 1000 adet Doçka mühimmatı,
- 7 adet 107 mm roket mühimmatı,
- 10 adet antipersonel mayın,
- 6 adet havan mühimmatı,
- 2 adet su deposu,
- 1 adet IP kamera,
- Muhtelif yaşam malzemesi.
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2024
Ele geçirilen malzeme şöyle:
- 1000 adet Doçka mühimmatı,
- 7 adet 107 mm roket mühimmatı,
- 10… pic.twitter.com/VdV9dJaIj3