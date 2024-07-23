PKK'lılara ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

MSB'den yapılan sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Ele geçirilen malzeme şöyle:

- 1000 adet Doçka mühimmatı,

- 7 adet 107 mm roket mühimmatı,

- 10 adet antipersonel mayın,

- 6 adet havan mühimmatı,

- 2 adet su deposu,

- 1 adet IP kamera,

- Muhtelif yaşam malzemesi.

Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.



Ele geçirilen malzeme şöyle:



- 1000 adet Doçka mühimmatı,

- 7 adet 107 mm roket mühimmatı,

- 10… pic.twitter.com/VdV9dJaIj3