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PKK'lılara ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

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#MSB#Terör#Terörle Mücadele
PKKlılara ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 13:41

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Ele geçirilen malzeme şöyle:

- 1000 adet Doçka mühimmatı,
- 7 adet 107 mm roket mühimmatı,
- 10 adet antipersonel mayın,
- 6 adet havan mühimmatı,
- 2 adet su deposu,
- 1 adet IP kamera,
- Muhtelif yaşam malzemesi.

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#MSB#Terör#Terörle Mücadele

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