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PKK'lılara ait 2.300 adet Doçka ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Teörr#Terörle Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 11:51

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta PKK'lı teröristlere ait 2.300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu

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MSB'den yapılan açıklamada "PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2.300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

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#MSB#Teörr#Terörle Mücadele

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