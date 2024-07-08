PKK'lılara ait 2.300 adet Doçka ele geçirildi

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada "PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2.300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.