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AA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 14:57,Son Güncelleme:/

PKK'lı teröristlerin saldırısı 21 çocuğu yetim bıraktı

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PKK'lı teröristlerin saldırısı 21 çocuğu yetim bıraktı
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PKK'lı teröristlerin Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki saldırısı 5 kişiyi hayattan koparırken, 21 çocuğu da yetim bıraktı.

Kulp'un Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan 5 kişinin Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz (50) olduğu belirlendi.

Şehitlerden Hazar'ın 4, Tanrıkulu'nun 5, Erboğa'nın 5, Yıldız'ın 5, Akdeniz'in 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehitlerin cenazesi Kulp Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından otopsi için ambulanslarla Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Güleç köyünde yaşayan Abdulaziz Teyfur yaptığı açıklamada, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Terör örgütü PKK, Diyarbakır saldırı düzenledi
daha fazla video için

Evde bulunduğu sırada bir ses duyduğunu, bunun üzerine muhtarı aradığını ifade eden Teyfur, "O da bana olaydan bahsetti. Burada odun topluyorlardı. Gidip gelirken selamlaşıyorduk. Allah kimsenin hakkını bırakmasın." dedi.

Saldırının ardından olay yerinde jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan operasyon devam ediyor.

Terör örgütü PKKdan Diyarbakır Kulpta alçak saldırı: 5 şehit
Terör örgütü PKK'dan Diyarbakır Kulp'ta alçak saldırı: 5 şehit
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