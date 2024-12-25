×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

PKK'lı teröristleri tedavi ettiği iddia edilen 3 doktora gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Bitlis#İstanbul#PKK
PKKlı teröristleri tedavi ettiği iddia edilen 3 doktora gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 18:37

Bitlis ve İstanbul'da PKK'lı teröristleri tedavi ettikleri ileri sürülen 3 doktor, operasyonla yakalandı.

Haberin Devamı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK ile bağlantılı olan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bitlis merkezli İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, yurt dışında terör örgütü ile anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen ve PKK/KCK'lı teröristleri tedavi ettikleri ileri sürülen 3 doktor, yakalandı.

Şüphelilerin polisteki sorguları sürerken, doktorların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bitlis#İstanbul#PKK

BAKMADAN GEÇME!