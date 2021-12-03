PKK’lı teröristlere Eren Operasyonları: Dağ taş demeden arıyorlar

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25 Kasım’da Mardin İl Jandarma Komutanlığı yönetiminde 670 personelin katılımıyla başlayan 'Eren Kış-8 (Ömeryan) Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu'nda, güvenlik güçleri zorlu arazi şartlarına rağmen özel eğitimli köpeklerle terörist takibinde. Mağara ve sığınaklara girerek teröristlerin barınma alanlarını yok eden, teröristlere ait malzemeleri ele geçiren güvenlik güçleri, kırsalda arama- tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Ardahan’da da yaylaları kontrol amacıyla PKK/KCK terör örgütüne yönelik 39 timden oluşan 405 personelin katılımıyla ‘Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk’ operasyonu başlatıldı.